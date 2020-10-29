شاهد.. شركة صينية تأمر موظفيها بصفع أنفسهم لهذه الأسباب

المصدر: البيان الإلكتروني

تخضع شركة صينية للتحقيق بعد اتهامها بإجبار موظفيها على صفع أنفسهم، حيث تظهر اللقطات المتداولة مجموعة من الموظفين راكعين على الأرض، ويرددون الشعارات ويعاقبون أنفسهم، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وقال صاحب العمل للصحفيين إن المقطع تم تسجيله خلال جلسة تدريبية تهدف إلى مساعدة موظفي المبيعات على بناء مرونتهم.

وقيل إن المقطع الذي تبلغ مدته 33 ثانية قد تم التقاطه مؤخرا في مدينة دونغقوان في جنوب الصين وشاركته صحيفة Southern Daily على موقع Weibo الشبيه بالتويتر يوم الأربعاء.

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