المدونات الصوتية أبرز محاور «الشارقة للكتاب»

المصدر: (الشارقة- البيان)

ينظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في دورته الـ 39، خلال الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر المقبل في مركز «إكسبو الشارقة»، تحت شعار (العالم يقرأ من الشارقة)، عدداً من ورش العمل الافتراضية المتخصصة بمهارات وفنون تقديم محتوى إعلامي وإبداعي، ضمن فعاليات (محطة التواصل الاجتماعي)، التي تعرض برنامجها كاملاً على منصة «الشارقة تقرأ» للجمهور من كل الفئات العمرية، عبر التسجيل على الرابط التالي: Sharjahreads.com

وتسلط الورش، التي يقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين في صناعة المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على التغيرات، التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، وتحولها من وسيلة ترفيهية إلى ركيزة أساسية تطال كل جوانب الحياة، بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

وتشمل ورش العمل التقنيات الأساسية لتقديم محتوى مرئي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة المدونات الصوتية «بودكاست»، وإزالة الغموض، الذي يكتنف عملية إعداد استراتيجيات التسويق، حيث تغطي الجلسات مجموعة من المواضيع، التي تهم المتخصصين في مجال الإعلام، وطلبة كليات الفنون والإعلام، والشغوفين بوسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي برنامج الورش انطلاقاً من إيمان المعرض بأهمية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف نواحي الحياة.

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