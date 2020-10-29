تاديو كارافيري: «خريجو الشرق الأوسط» مواهب تستحق الدعم

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

يرتكز معرض الخريجين منذ انطلاقة فعالياته في عام 2015 ضمن أسبوع دبي للتصميم، على طرح مشروعات إبداعية وتناقش قضايا عالمية ما زالت تنظر الحلول العملية والتنقية برؤى مبتكرة لمعالجة تحديات العصر الراهن، في تسليط الضوء على أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالمي ضمن مجالات التكنولوجيا والعلوم والتصميم. وفي هذا الموسم يطرح المعرض منصة جديدة للخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترتكز على إيجاد حلول إنسانية مجتمعية عبر تصاميم تتوافق مع المشكلات الراهنة في المنطقة.

وفى هذا السياق يؤكد تاديو بالداني كارافيري مدير «معرض الخريجين العالمي» لـ«البيان»: إن معرض الخريجين العالمي يطرح هذه العام، وضمن فعاليات الموسم السادس من أسبوع دبي للتصميم، منصة جديدة تنضم إلى هذه الحدث العالمي، وهي معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُمثّل المعرض الأول من نوعه على مستوى العالم المتخصص باحتضان أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة ضمن مجالات التكنولوجيا والعلوم والتصميم. واستقبل المعرض بنسخته الافتتاحية ما يزيد على 200 طلب مُشاركة من أكثر من 35 جامعة، وجميع تلك المشاركات تؤكد أن خريجي الشرق الأوسط مواهب تستحق الدعم والالتفات لقدرات هذا الجيل القادر على صنع التغير من واقع شعوره بالمسؤولية نحو قضايا الشعوب في المنطقة.

دعم المواهب

وفيما يتعلق بفعاليات المنصة الجديدة يقول تاديو، يعد برنامج معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي استجابة حقيقية لدعم المواهب الشابة في مجال التصميم والعلوم في المنطقة مشاركة المعارف والخبرات بهدف الارتقاء بمسيرتهم المهنية. وتُقام المبادرة بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون وشركة ا. ر. م. القابضة، وتأتي في إطار تعاونهما المستمر مع معرض الخريجين العالمي، وبالتوازي مع جهودهما في دعم المجتمعات الإبداعية وشرائح الشباب على المستويين المحلي والإقليمي.

رصد الحدث الجديد رؤى الطلاب من مختلف التخصصات الجامعية وضمنها الهندسة المعمارية والكيمياء والهندسة الكهربائية، والحلول التي يطرحونها لأبرز المشكلات الاجتماعية والبيئية المعقدة بما فيها: نظام تحديد المواقع الشخصي لمساعدة المكفوفين على التنقل باستقلالية، وحلول اقتصادية توفر 50% من المياه التي نفقدها يومياً، واستخدام مخلفات شجر النخيل كبديل للمواد الخرسانية في أبنيتنا، وعملية مبسطة لاستخراج الليثيوم من المحيط.

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