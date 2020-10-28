بعدما حمل حذاء زوجته.. مخرج مصري يرد على الانتقادات

المصدر: البيان الإلكتروني

رد المخرج المصري خضر محمد خضر، زوج الفنانة ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، على الانتقادات التي تعرَّض لها بسبب صورته مع زوجته خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث كان يحمل حذاءها.

وقال خضر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الصورة ديه اتاخدت وإحنا مروحين الساعة 1:30 صباحاً من حفل الافتتاح، مش وإحنا داخلين حفل الافتتاح، أكيد مش هدخل حفلة شايل جزمة مراتي وماشي".

وأضاف: "إحنا الدعوات بتاعتنا دعوات VIP مش دعوات مشاهير، فا ده أصلاً ما بيدخلناش على السجادة الحمراء مع الفنانين، ده بيدخلنا من باب تاني جنبه ما فيهوش كاميرات، كل ما هناك إن بعد 6 ساعات من الحفل، واحنا خارجين باب الخروج كان زحمة وكل الناس خارجه منه (فنانين وغير فنانين ومصورين وكاميرات فيديو)، ومراتي أكيد بعد 6 ساعات رجلها تعبت زي أي واحدة رجلها بتتعب في أي فرح، فقلعت الجزمة".

وأوضح أن "من الطبيعي ومن الرجولة ومن الأدب إن أنا اللي أنزل أجيب الجزمة، مش هخلي مراتي توطي وسط الناس أكيد، وديه لا حاجة تعيبني ولا تقلل مني، واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة، مش هشيل جزمتها 15 دقيقة؟".

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