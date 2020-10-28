الأغنية الخليجية تتصدر عربياً في زمن «كورونا»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بعد أن فرض فيروس «كورونا» هيمنته على معظم الفنون، وأوقفها تماماً عن العمل، نجحت الأغنية الخليجية بالإفلات منه، لتتصدر المشهد الموسيقي العربي، ليبدو أنها «الرابح الأكبر» في البورصة الغنائية، بعد توجه العديد من النجوم العرب في إصداراتهم نحو الأغنية الخليجية، التي لأجلها أعدوا ألبومات كاملة، وأخرى تصنف على أنها «ميني ألبوم»، في حين آثر آخرون التوجه نحو الأغنية السنغل.

الفنانة الإماراتية أحلام، التي أطلت أخيراً عبر «دويتو» «حلوة الحياة»، والذي قدمته مع الفنان العالمي ريد وان، كشفت أخيراً عن استمرار تحضيراتها لألبومها الغنائي، والذي سبق لها وصفه بأنه سيكون من «الطراز الرفيع»، لتبقي أحلام موعد إطلاقه طي الكتمان، في الوقت ذاته كشفت الفنانة بلقيس فتحي عبر «تويتر» عن تحضيرها لألبومها الرابع.

والذي قالت إنه سيكون «خليجي وعربي»، وبينت أن موعد طرحه في الأسواق سيكون مطلع 2021، وأكدت بلقيس التي طرحت أخيراً أغنية «يا طير الحب»، وقدمتها باللهجة العراقية، إنها انتهت من تسجيل %80 من أغنيات ألبومها، الذي قالت: إن العمل عليه استغرق نحو عامين، وإنها وصلت حالياً إلى مرحلة تصوير الغلاف والكليبات.

ألبوم جديد

أما فايز السعيد فقد كشف عن انتهاء كل التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد، والذي قال إنه سيكون «ميني ألبوم»، ويتضمن بين ثناياه 6 أغنيات فقط، من بينها أغنية «كارثة»، التي قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، بإدارة المخرج بسام الترك.

اللون الخليجي، بدا مهيمناً أيضاً على الأغنيات التي طرحها النجوم العرب في الآونة الأخيرة، فها هي الفنانة المصرية أنغام، قد اختارته لوناً كاملاً لألبومها الجديد «مزح»، والذي أطلقته أخيراً، وحظي بثناء الجمهور، حيث كان للملحن السعودي سهم نصيب الأسد منه.

كما تعاونت فيه أنغام مع ثلة من شعراء الخليج المعروفين، على رأسهم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبدالله، وكذلك الشاعر تركي آل الشيخ، ليبدو أن الفنانة المصرية أنغام قد أتقنت لعبة «التسويق» لألبومها بعد قيامها بتحضير تجربة غير مسبوقة، وبعد قيامها بتصوير كامل أغنيات الألبوم في كليب واحد.

لون خليجي

باللون الخليجي، تزينت أغنية «لسة أحبك» للفنان السوري ناصيف زيتون، والتي رأت النور قبل فترة قصيرة، ليواظب ناصيف من خلالها على ما دأب عليه.

حيث اعتاد بين الفينة والأخرى إصدار أغنية خليجية، وعلى الخط ذاته، سارت الفنانة المصرية كارمن سليمان، التي تعكف حالياً على التحضير لـ«ميني ألبوم» سيكون «خليجاً بامتياز»، إلا أن تفاصيل الألبوم وأغنياته لا تزال «طي الكتمان»، فيما يتوقع أن يرى الألبوم النور قبل نهاية العام الجاري.

درب الأغنية الخليجية، اختارته أيضاً الفنانة الأردنية نداء شراره، التي قدمت أخيراً أغنيتها «شروط»، لتحوز من خلالها على تصفيق الجمهور، بعد أن حظيت الأغنية بعدد مشاهدات جيدة تعدت حاجز 800 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، كما خاض الفنان المصري محمد نور الدرب ذاته، بعد طرحه أول أغنية له باللون الخليجي، والتي حملت عنوان «مواعيد العمر»، وهي من كلمات الأمير عبد الله بن سعد، وألحان لؤي محمد، وتوزيع محمد شفيق، وعزف سيمفونية رحمة، وإخراج بتول عرفة.

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