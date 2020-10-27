فنانة مصرية ترد على اتهامها بحضور مهرجان الجونة وهي مصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل حقيقة حضورها مهرجان الجونة وهي مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، معلنةً عن تعافيها من المرض منذ أيام.

وقالت خليل، خلال مقطع فيديو على "إنستغرام": "عايزة أقولكم وأصلحلكم أي معلومة أنا معنديش كورونا دلوقتي، أنا كان عندي كورونا أول الشهر، وقعدت وقتها 14 يوم معزولة في البيت، وبعدها عملت كذا تحليل (بي سي آر)، والحمد لله كلهم طلعوا سلبي".

وأضافت: "عشان كده أنا دلوقتي موجودة في المهرجان، فلكل الناس اللي بتطلّع عليا إشاعات بأن أنا واحدة مستهترة وجايه المهرجان، فدي مش شبهي، وعمري ما هعمل كده أبداً".

وتابعت: "كورونا مسؤولية كبيرة جداً يا جماعة، خلوا بالكم، احموا نفسكم، وخلوا بالكم من عائلتكم وحبايبكم، وبطلوا تطلّعوا إشاعات".

يُذكر أن أمينة خليل حضرت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة المقامة حالياً، معلنةً عن ظهور فيلمها الجديد "توأم روحي" الذي تؤدي بطولته إلى جانب الفنان حسن الرداد.

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