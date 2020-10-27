كيف تكتشف أن هاتفك النقال مخترق؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبير روسي عن علامات مهمة تدل على حدوث اختراق للهاتف النقال، موضحاً أن ثمة خطوات بسيطة تساعد على معرفة إذا كان الهاتف قيد المراقبة.

وقال الخبير بافيل مياسويدوف، بحسب موقع "سبوتنيك"، إن العلامة الرئيسة للتنصت على المكالمات الهاتفية هي حدوث تغييرات مفاجئة في الهاتف نفسه.

وأضاف مياسويدوف أن أهم علامات التنصت على المكالمات الهاتفية هي: فقدان شحن البطارية بسرعة كبيرة، إذ تعمل برامج التجسس في الهاتف طوال الوقت، أما العلامة الثانية فهي ارتفاع حرارة الهاتف الذي يشير إلى أن بيانات الإنترنت يجري استهلاكها بسرعة أكبر من المعتاد.

وتابع: "إذا وجدت في قائمة البرامج برنامجاً غريباً لم تقم بتثبيته بنفسك، فمن الأفضل إزالته، فمحتمل أن يكون أداة للتنصت".

وذكر أن إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً أيضاً علامة على المراقبة، لافتاً إلى أن تغيير بطاقة "السيم كارت" والهاتف وكلمات المرور والبريد سيساعد على منع هذه العملية.

وأوضح أنه في هذه الحالة إذا كان المحتالون متورطين في التنصت على المكالمات الهاتفية، فسوف يستغرق الأمر وقتاً حتى يتمكنوا من الوصول إلى الهاتف مرة أخرى.

ويعتبر اختراق الهواتف الذكية والتنصت عليها من أخطر المشكلات التي يواجهها مستخدمو الأجهزة، إلا أن تلك الخطوات البسيطة قد تساعد على إحباط عمل القراصنة.

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