علماء يتوصلون إلى علامة تشير بدقة إلى زيادة خطر الموت بكورونا

توصل علماء كلية طب وايل كورنيل، إلى استنتاج يفيد بأن إصابة بسيطة في قلب المصاب بـ "كوفيد-19" قد يمكن اعتبارها علامة خطر لوفاته.

وتفيد مجلة Journal of the American College of Cardiology، بأن هذه الدراسة شملت 510 مرضى بـ "كوفيد-19" متوسط أعمارهم 64 سنة، خضعوا لعملية تخطيط صدى القلب عبر الصدر.

واكتشف الباحثون أن 35% من المرضى يعانون من توسع في البطين الأيمن: توسع حجم الحجرة، دون تغير سمك الجدار. واكتشف الباحثون لدى 15% منهم ضعف البطين، حيث يتقلص في كثير من الأحيان أقل من العدد الطبيعي.

واتضح من المتابعة اللاحقة، أن المرضى الذين يعانون من مشكلة توسع البطين الأيمن توفوا بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس التاجي أكثر من غيرهم بمقدار 1.43 مرة والذين يعانون من مشكلة ضعف تقلص البطين بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالمرضى الآخرين الذين لا يعانون من هذه المشكلات.

ويشير الباحثون، إلى أن السبب، يكمن في أن البطين الأيمن يضخ الدم إلى الرئتين للتشبع بالأكسجين. والتهاب الجهاز التنفسي يزيد من مقاومة تدفق الدم، ما يؤثر في وظيفة القلب الخاصة بضخ الدم.

ووفقا لبيانات Weill Cornell، فإن هذا الخلل الوظيفي للقلب، ربما يكون علامة تشير بدقة عالية إلى زيادة خطر الموت بسبب "كوفيد-19".

