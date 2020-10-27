الفنانة أحلام تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أعلنت الفنانة أحلام عن خضوعها لتجارب الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت أحلام، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً، ثم لجهود بلادي الإمارات وحكومتنا الرشيدة، التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، اللهم انفعنا وانفع بنا، التطعيم هو طريقنا للحياة الطبيعية".

كانت أحلام قد تلقَّت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، رغبةً منها بالمشاركة في إنهاء الجائحة التي أضرت العالم.

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