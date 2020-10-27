ظنها طليقته.. مصري يسدد 3 طعنات لسيدة أمام الناس

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مصري على طعن مصرية بـ 3 طعنات في الشارع أمام المارة بالكويت أثناء توجهها لزيارة زوجها المريض بمستشفى الصباح، وأصابت الطعنات وجه السيدة وكادت إحداها تبتر لسانها.

الغريب في تلك الواقعة أن الجاني لم يسبق له أن قابل المجني عليها أو يعرفها، وإنما، وفق اعترافات المتهم وتحريات المباحث، الأمر اختلط عليه نظراً لتشابه الحجاب الذي كانت ترتديه المجني عليها مع حجاب طليقة الجاني وهو الذي دفعه الى إجبارها على التوقف في دوار الشيراتون وتسديد الطعنات لها بحسب موقع فيتو.

وقال مصدر أمني إن المجني عليها تبلغ من العمر 27 عاما، وتم اسعافها الى غرفة العناية وأجريت لها عدة عمليات في الوجه واستقرت حالتها، أما المتهم البالغ من العمر 32 عاما فتم إحالته الى النيابة بتهمة الشروع في القتل، على أن يخضع لمزيد من التحقيقات.

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