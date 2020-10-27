الحبس عامان و100 ألف غرامة لهدير الهادي «فتاة تيك توك»

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هدير الهادي «فتاة تيك توك» بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عامًا، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها.

ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق "تيك توك"، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسيء لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين بحسب صحف مصرية.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمة أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحتوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

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