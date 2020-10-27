طالب يضحي بحياته لينقذ كلباً من الغرق

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر، مصرعه غرقاً بإحدى قرى المحافظة، بسبب إنقاذه كلباً من الغرق.

وكان الشاب يحيى محمد محرز لقي مصرعه أثناء تواجده وكلبه على البحر الصغير بمدينة الكردي وقيامه باللعب مع الكلب بالمياه فغرق كلبه وحاول الشاب إنقاذه وتمكن من إخراجه لكن التيار جرف الشاب ولم يستطع النجاة بنفسه فغرق في البحر الصغير، فيما استمر الكلب في النباح على الشاطئ لنجدة الطالب الشجاع تبعاً لشهود عيان بحسب صحيفة الأهرام.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بغرق شاب في مياه البحر الصغير بمدينة الكردي ، وانتشال الجثة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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