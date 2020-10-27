عارضة أزياء تستخدم الحناء كأحمر شفاه

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أثارت مدونة وعارضة أزياء بشيكاغو الأمريكية ردود أفعال مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تاركةً إياهم في حيرة من أمرهم بعد تطبيق نوع من الحناء على شفتيها، فيما يشبه استخدامه كأحمر شفاه، لتتحول إلى اللون البرتقالي.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت بريانا كريستيانسون وهي تستخدم الحناء كغطاء أو ملون لشفتيها.

ومن المعروف أن الحناء صبغة طبيعية تستخدم على نطاق واسع في جنوب آسيا، ويتم وضعها عادةً على اليدين أو القدمين أو حتى كصبغة للشعر، بيد أنها قد تكون المرة الأولى التي يحاول فيها شخص وضع الحناء على شفاهه.

بالنسبة إلى مصدر المقطع المصور، فقد تم تحميله مباشرة على موقع "تيك توك" من قبل العارضة ذاتها خلال الشهر الماضي، لكنه ظهر مؤخراً على منصة "تويتر" وتبدو فيه وهي تستخدم فرشاة لوضع الحناء الحمراء بعناية على شفتيها، لتتركها لمدة ساعة ثم تقشرها لتكشف عن شفتيها الجديدة باللون البرتقالي الذي يمكننا وسمه بأنه "طبيعي".

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