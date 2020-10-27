بريطاني يرعب السائقين أمام منزله برادارا وهمي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قام رجل بريطاني، بتثبيت رادار مزيف اشتراه بـ 95 جنيهًا إسترلينيًا على موقع" إي باي" في محاولة يائسة لإبطاء سرعة السائقين المسرعين أمام منزله في قرية هامبشاي.

ووضع ألكسندر بوث، 48 عامًا ، الرادار المزيف خارج منزله - الذي يقع بالقرب من منعطف حاد في بيدهامبتون، هانتس.

وخفض الرادار السرعة في القرية إلى 30 ميلاً في الساعة.

لكن يبدو أن الرادار المزيف أثار غضب السائقين المحليين إذ تمت سرقته الآن.

ويبدو الرادار من بعيد كأنه حقيقي ولكن عند الاقتراب منه يتضح بأنه مصنوع من الخشب وتم تثبيته بكابل.

وأوقف الكثير من السائقين سياراتهم لإلقاء نظرة قريبة من الرادار كما انتشر خبر ظهور رادار جديد في القرية عبر موقع فيسبوك، وفق موقع "ذا صن البريطاني".

وكتب أحد الأشخاص على فيسبوك أن "الرادار مزيف ومصنوع من الخشب وأنبوب نفايات، ذكي من صنعه.".

وأضاف آخر: "هذا ليس حقيقيا، صنعه رجل عجوز من أنبوب صرف وخشب لأن السيارات المسرعة أمام منزله تسبب له إزعاجاً".

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "شخص ما لديه الكثير من الوقت لبناء ذلك وتثبيته".

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