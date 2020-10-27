عاشت في عينه عاماً كاملاً.. استخراج 20 دودة من عين رجل!

المصدر: البيان الإلكتروني

كان يشعر بوجود شيء ما في عينه، حاول كثيراً لكنه لم يفلح بمعرفة ما أصابه، وبعد أن ساءت حالته قرر التوجه إلى الأطباء. هذه قصة رجل صيني، في الستينات من عمره، استخرج الأطباء 20 دودة حية من عينه.

ونقل موقع «ديلي ميل» البريطاني عن وسائل إعلام صينية أن الأطباء يعتقدون أن المريض تعرض للعض من قبل حشرات تحمل يرقات طفيلية أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وقال المريض إنه شعر بشيء عالق في عينيه منذ عام، لكنه لم يعر الأمر الكثير من الاهتمام، إلا أنه ذهب أخيرا إلى الطبيب بعد أن ساءت حالته.

وبعد المعاينة، وجد الجراحون أن عينه مصابة بنحو 20 دودة تعيش في الداخل. وتعافى الرجل بعد جراحة أجريت له.

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