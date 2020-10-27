«مركز دبي التجاري» ينظم حفلاً عالمياً 26 نوفمبر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي و«برودواي انترتينمنت جروب»، عن استضافة أول عرض موسيقي حي للفرقة البريطانية الأكثر شعبية في العالم «ماساؤكي»، حيث ستقام ثلاثة عروض يومي 26 و27 نوفمبر 2020 تحت عنوان «سينغ ذا ميوزيكالز».

وسيقدم عرض «سينغ ذا ميوزيكالز» مجموعة من الأغاني المفضلة على مستوى العالم، وذلك مباشرة على خشبة المسرح، مع عرض كلمات الأغاني على الشاشة في الخلفية، بحيث يمكن للضيوف الغناء سوياً مع الإيقاع. وتتميز قائمة الفعالية التي سيقدمها فنانون موهوبون وموسيقيون وراقصون، بأغان متنوعة من عروض «برودواي» بما في ذلك: «ماما ميا!» و«ذا غريتيست شومان».

ويقدم عرض «سينغ ذا ميوزيكالز» المناسب لجميع الأعمار بما في ذلك العائلات ومجموعات الشركات، تجربة فريدة، إذ يتيح لأفراد الجمهور فرصة إطلاق العنان لأنفسهم وعيش لحظات استثنائية ليصبحوا جزءاً أساسياً من العرض في أجواء آمنة ومسؤولة تلتزم بالتباعد الاجتماعي.

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