«تشكيل» يستضيف عرضاً تراثياً في «دبي للتصميم»

المصدر: دبي - البيان

من المنتظر عرض 14 من قطع الأثاث والإنارة والديكور محدودة الإصدار وذات التصاميم المعاصرة التي تعكس روح التراث الغني لدولة الإمارات.

وذلك في معرض «تنوين» الذي يعقده مركز «تشكيل» خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم هذا العام. وتضمّ المجموعة ثلاث قطع جديدة ابتُكرت تصاميمها وأنتجت بأيدي مصممات ناشئات موهوبات مقيمات في دولة الإمارات، شاركن في برنامج «تنوين» للتصميم 2020 والذي ينظمه سنوياً مركز «تشكيل» في دبي.

ويعتزم البرنامج للمرة الأولى عرض ثلاث قطع محدودة الإصدار في قاعة المبنى رقم 5 في حي دبي للتصميم وعبر منصة «داون تاون ديزاين» على الإنترنت.

وذلك بين 9 و14 نوفمبر، خلال أسبوع دبي للتصميم. وكان برنامج «تنوين» قد جرى تطويره لرعاية المصممين الناشئين في دولة الإمارات وتشجيعهم على ابتكار منتجات وتصميمها وتصنيعها بوحي من تراث الدولة العريق. وصُمّمت قطع الأثاث والإنارة الجديدة على أيدي مصممة المنتجات لينا غالب، والمهندسة المعمارية ندى سلمانبور، والمصممة الداخلية ندى أبو شقرة، وذلك ضمن دورة 2020.

وقالت ليسا باليتشغار نائبة مدير مركز تشكيل، إن المصممات واجهن هذا العام «تحدياً غير مسبوق» لم يقتصر على سعيهن للحفاظ على ممارساتهن الفنية الإبداعية، ولكنه شمل إعادة ترتيب الأولويات ووضع تصورات جديدة تصبح التصاميم بفضلها أكثر مرونة وتكيفاً مع الواقع وقدرة على الصمود في ظلّ القيود المادية التي فرضتها الجائحة.

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