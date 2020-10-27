إذاعة الفجيرة توقّع شراكة مع «تيك توك»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

وقعت إذاعة الفجيرة اتفاقية شراكة مع موقع التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك، وأطلقت إذاعة الفجيرة بموجب الاتفاقية حساباً رسمياً على تيك توك تم توثيقه على المنصة العالمية، وحقق مشاهدات كبيرة في أول أيام تدشين الحساب، ومن المقرر أن يتم نشر بعض من المحتوى الخاص بالإذاعة على المنصة بشكل دوري.

وبموجب هذه الاتفاقية سيشهد محتوى إذاعة الفجيرة انتشاراً وترويجاً أوسع على تيك توك، وقال محمود ربيعي مدير إذاعة الفجيرة، إن هذه الاتفاقية ستكون بداية لتعاون مثمر مع منصة تيك توك، ومن خلالها سيتم بث المحتوى الخاص بالإذاعة والذي يهتم بالهوية الإماراتية، ومشاركة كل ما يخص إمارة الفجيرة من أخبار وفعاليات رسمية، مع متابعي تيك توك حول العالم، لتكون من أوائل الإذاعات في الشرق الأوسط التي توقع تعاوناً من هذا النوع مع منصة تيك توك العالمية.

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