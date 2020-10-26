المعلمة ضربته والمدير طرده وأحد المارة أنقذه.. وقائع ضرب طفل في مدرسة سورية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض طفل سوري إلى ضرب مبرح على يد معلمته في المدرسة ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض استدعت نقله إلى المستشفى بحال إسعاف.

ونشر ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للطالب المعنف الذين يدرس في مدرسة "القلايع" التابعة لمدينة جبلة الساحلية، وقالوا إن المعلمة ضربته بتحريض من مدير المدرسة.

وانهالت المعلمة بالضرب على رأس الطفل ووجهه وكافة أنحاء جسمه، وبعدها قام الأستاذ الموجّه بطرده من المدرسة دون إعلام أهله، وتركه مدمى خارج أسوار المدرسة. وعندما رآه أحد المارة قام بتوصيله إلى منزل ذويه الذين أسعفوه إلى المشفى الوطني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية لعلاجه من أشعة وصور طبقي محوري، كما تم كتابة تقرير طبي من المشفى إلى الطبابة الشرعية.

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن الطفل مصاب برض شديد في الرأس من الناحية القعرية، ورض شديد آخر على الوجه والخد الأيسر. مع ملاحظة وجود دم حول فتحتي الأنف مع حالة اضطراب توازن وحالة قلق وخوف، وذلك لأنه تعرض لضرب خارجي بجسم صلب.

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