«ريل سينما» تقدم عرضاً مذهلاً للأطفال عبر «الساحرات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ريل سينما» عن إطلاق عرض مدهش يضمن استمتاع جميع أفراد العائلة ولاسيما الأطفال، بأجواء الهالوين.

ويستحضر ضيوف «ريل سينما» الهالوين هذا العام مع عرض خاص يستفيدون منه عند حجز تذاكرهم مسبقاً لحضور فيلم الكوميديا السوداء «الساحرات» يومي 30 و31 أكتوبر الجاري. تؤدي بطولة هذا الفيلم النجمتان الحائزتان جوائز الأوسكار آن هاثواي وأوكتافيا سبنسر، وهو من إنتاج شركة «وارنر براذرز».

ومع كل تذكرة يتم حجزها مسبقاً لمشاهدة فيلم «الساحرات» في أي من صالات «ريل سينما»، يحصل الأطفال دون سنّ 11 عاماً على دخول مجاني إلى «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية». وهذه طريقة رائعة بلا شك لعيش أجواء الهالوين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يروي فيلم «الساحرات» قصة طفل صغير وجدّته الحنون اللذان يجدان نفسيهما في مواجهة ساحرات يسعين لتحويل أطفال بريطانيا إلى جرذان. ويعتبر هذا الفيلم ترجمة فنيّة جديدة لقصة الروائي البريطاني روالد دال التي تحمل الاسم نفسه، وهو مناسب لجميع الأعمار.

ومع هذا العرض المميز للأطفال الصغار، توفر «إعمار للترفيه» فرصة مثلى لضمان استمتاع جميع أفراد العائلة بأجواء الهالوين. وما عليكم سوى حجز تذاكركم مسبقاً لمشاهدة فيلم «الساحرات» في صالات «ريل سينما» خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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