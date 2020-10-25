شاهد.. سرقة هاتف مراسل تلفزيوني على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض مراسل تلفزيوني للسرقة في وضح النهار، بينما كان يقدم بثًا مباشرًا، من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكان الأرجنتيني دييغو ديماركو مراسل محطة ”إن فيفو إل نيف“ الإخبارية يمسك بهاتفه وعلى وشك التحدث أمام الكاميرا في بوينس آيرس، عندما انتشل لص هاتفه وهرب.

ويظهر الفيديو المراسل وهو يضبط قناعه الواقي، قبل أن يظهر السارق ويخطف هاتفه من يده، فيصرخ المراسل، قائلًا: "أعطني إياه، لقد سُرق هاتفي".

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