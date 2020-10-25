كادت تقتل المريض.. ممرضة تحقن سعودياً بـ 100 ملغ أنسولين بدل 10 ملغ

المصدر: البيان الإلكتروني

كان من المفترض أن يتلقى مواطن سعودي يدعى علي الشمراني 10 ملغ من الأنسولين كما العادة، في أحد المستوصفات بالدمام، لكن الممرضة وبسبب خطأ وسوء تقدير أعطته 100 ملغ وكادت تحدث الكارثة لولا رحمة الله، ثم سرعة نقل للتنويم بأحد مستشفيات المنطقة.

يقول الشمراني إنه خضع لجرعة 100 ملغم من الأنسولين بدلاً عن 10 عندما راجع، كما اعتاد، المستوصف لقياس مستوى السكر. وأوضح أنه طلب من إحدى ممرضات المستوصف قياس الضغط والسكر، فتبين وجود ارتفاع في القياسين ونصحته الممرضة بالعرض على الطبيب بعد إعطائه قرصي ضغط و10 ملغم أنسولين، وأعقب ذلك انخفاض الضغط دون السكر، وأبلغته الممرضة بضرورة خضوعه لجرعة أخرى من الأنسولين وفعلاً تم ذلك. بحسب صحيفة «عكاظ».

ويضيف الشمراني إن حالته ازدادت سوءاً وقررت طبيبة بالمستوصف تحويله إلى المستشفى المركزي بالدمام غير أنه طلب تحويله إلى مجمع الملك فهد الطبي بحكم وظيفته، وحررت الطبيبة تقريراً عن الحالة وطلبت منه الذهاب فوراً إلى الطوارئ في المجمع أو المستشفى العام فتوجه إلى مجمع الملك فهد الطبي واتضح أن السكر انخفض من 700 إلى 104 وتم تنويمه لمدة 6 أيام.

وقال «وردتني مكالمة من الإدارة الطبية في مجمع الملك فهد الطبي يخبرني بأن المستوصف الذي تم تحويلي منه أبلغهم أنهم أعطوني جرعة 100 ملغم بدلاً عن 10 بسبب خطأ من الممرضة».

وأكد الشمراني أنه تقدم بشكوى رسمية ضد المستوصف عبر رقم الهاتف 937 وتم إبلاغه برقم المعاملة كي يراجع المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية.

وأوضح المتحدث باسم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل أنه تم تحويل الشكوى إلى الجهة المختصة، مؤكداً أنه في حال وصول الإجابة ستتم الموافاة بالرد. وعاودت الصحيفة التواصل مع المتحدث الخميس الماضي لمعرفة آخر المستجدات لكنه آثر عدم الرد.

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