السلطات المصرية تقبض على متسولة تمتلك 5 عمارات و3 ملايين جنيه فقط!

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن جميع ما تمتلكه هذه السيدة من التسول والنصب لم يقنعها بالتوقف عن ممارسة مهنتها التي اعتادت عليها، لأنها مهنة سهلة ومجزية، وهي سبب الغنى الذي وصلت إليه.

وفي التفاصيل فقد ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على سيدة بتهمة التسول والنصب، ادعت إصابتها ببتر في إحدى ساقيها، وجلست فوق كرسي متحرك في أماكن متفرقة، بعدة محافظات، تتسول من المواطنين.

وكانت التحريات الأمنية أفادت بأن سيدة شوهدت تتسول من المواطنين، وتدعى إصابتها بالشلل والعجز وتجلس فوق كرسي متحرك. وفقاً لجريدة "المصري اليوم".

وقال شهود عيان، إن تلك السيدة شوهدت تسير على قدميها عقب انتهائها من التسول.

وعقب التحري عن السيدة التي تدعى «نفيسة» وتبلغ من العمر 57 عاماً، تبين أنها غير مصابة بأي أمراض.

كما تبين أنها تمتلك 5 عمارات سكنية في محافظتي الغربية والقليوبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي في بنكين بقرابة 3 ملايين جنيه.

وحررت السلطات محضراً بالواقعة وجاري عرضها على النيابة العامة.

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