ثمنها 170 ألف دولار.. يحرق سيارته الفارهة أمام الملايين لهذا السبب!

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن فقد الأمل من "إصلاح" أعطالها المتكررة، أقدم أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا على حرق سيارته الفارهة، موثقا ذلك بفيلم قصير فيه الكثير من التقنيات الإخراجية العالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن، ميخائيل لتفين، قد أقدم على حرق سيارته الفارهة من نوع مرسيدس والتي يبلغ ثمنها 170 ألف دولار أمريكي.

وبرر فعلته تلك بأنه تعب من كثرة الأعطال التي تصيب سيارته وإصلاحها دون جدوى، فيما لم تعلق وكالة مرسيدس في روسيا على الحادثة حتى الآن.

ويظهر المقطع المصور، الذي نشره ليفتن على قناته الرسمية، سيارته بعد أن قادها إلى سهل شاسع، ثم يخرج عدة عبوات حمراء كبيرة تحتوي على بنزين.

وعلى طريقة أفلام هوليود، بدأ نجم اليوتبوب يتناول قطعة نقانق مشوية بعدما أشعل النار في سيارته، ليظهر لنا لقطات فنية يسرح من خلالها بذكرياته مع "المرسيدس" الجميلة، وفق "قناة الحرة".

وغادر ميخائيل المكان بسيارة قديمة صنعت في زمن الاتحاد السوفيتي.

وعلق ليفين على الفيديو:، قائلا: ”بعد فترة طويلة من التفكير والصراع، وجدت أن أفضل شيء هو النار.. تلك هي النهاية".

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