رانيا محمود ياسين ترد على عدم تكريم مهرجان الجونة لوالدها

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على عدم تكريم والدها الراحل عن مشواره الفني في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته أول من أمس.

وقالت رانيا، أمس، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، إنها لم تتلقَّ رسالة من إدارة المهرجان بشأن إقامة تكريم لوالدها، مؤكدةً أنها لم تنزعج من الأمر، وأنها تقدّر عدم تحضير تكريم يليق به بسبب وفاته قبل أيام من حفل الافتتاح.

وأضافت أنها تعذر إدارة المهرجان لأنهم تستعد للمهرجان منذ شهور طويلة، ما يعني أن ما حدث كان رغماً عن إرادتها.

ولفتت إلى أن شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين تلقى دعوة من المهرجان لحضور، ولكنه اعتذر منذ دخول والدهما المستشفى.

كانت أسرة الفنان المصري محمود ياسين قد أعلنت وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

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