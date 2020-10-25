بعد اتهامها بالإساءة إلى الشرع.. الفنان حمادة هلال يعدّل أغنيته

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري حمادة هلال عن تعديل كلمات أغنيته الجديدة "الشرع محللي أربعة"، بعد انتقادات وُجِّهت إليه بعد طرحها.

وقال هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "بجد أنا بحب صناعة الأغاني قوي، وبحب جمهوري قوي قوي، ومن زمان وأنا عيل صغير الحمد لله والشكر لله ناجح، ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد علشان ربنا يباركلي في حياتي".

وأضاف: "بس بجد الفترة دي صعبة جداً في عالم صناعة الأغاني، وأنا عرفت أن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة، فأنا احتراماً ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية".

يُذكر أن الداعية الأزهري خالد الجندي كان قد انتقد كلمات الأغنية، ووصفها بالبشعة وأن بها إسفافاً وتدنياً، وطالب بسحبها وعدم إذاعتها لأنها تسيء إلى الشرع.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز