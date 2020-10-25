دبي.. مشهد موسيقي ثري في نوفمبر المقبل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

للفرح تفتح «دانة الدنيا» أبوابها، وها هي تمضي في عزف إيقاعها اليومي، بعد أن دبت الحيوية في شوارعها وزواياها المختلفة، لتؤكد بذلك قدرتها على تجاوز «المطبات» التي وضعها فيروس كورونا في طريق العالم أجمع، وها هي تعود دبي مجدداً إلى حضن الموسيقى، لتفتتح في نوفمبر المقبل، موسماً جميلاً، تتحول فيه الموسيقى إلى «لغة عاطفية» و«غذاء لكل المحبين»، الذين سيكونون على موعد مع ثلة من العازفين العالميين، ونجوم الغناء العربي، الذين سيحطون رحالهم بين جنبات دبي، ليقدموا حفلات موسيقية قادرة على إحياء الأمل في نفوس الناس.

حفلات

في نوفمبر المقبل، ترفع دبي أوبرا الستائر عن مجموعة كبيرة من الحفلات الموسيقية والغنائية، في وقت تطل فيه الفنانة نجوى كرم، التي أطلقت أخيراً أغنيتها «بيروت» على الملأ من خشبة مسرح «الحبتور غراند» بدبي، في 5 نوفمبر المقبل، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها نجوى عشاق أغنياتها، بعد مرور عدة أشهر على توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي نفت «شمس الأغنية» شائعة إصابتها بالفيروس، بطريقة طريفة، حيث قالت: «كورونا لا شافتنا ولا عتبت بيتنا»، وكانت نجوى قد غردت، أمس، عبر تويتر بصورة تظهر فيها خلال وجودها في الطائرة، قائلة إنها في الطريق من دبي إلى بيروت.

المشهد الموسيقي في دبي يبدو هذا العام عامراً بالأنشطة، التي تتواءم مع مختلف الأذواق، فعشاق الجاز سيكونون في 6 نوفمبر على موعد مع «عمالقة الجاز» الذين يجتمعون في نادي روني سكوت للجاز، القادم إلى دبي من المملكة المتحدة، حيث يبدو الحفل الذي تستضيفه دبي أوبرا، أشبه برحلة موسيقية آسرة بين إيقاعات موسيقى الجاز، التي يتولى تقديمها ثلة من عمالقة الجاز وهم: ايما سميث، وبيت لونغ، وكريس درابر، وسام بورغيس، وفريدي جافيتا، وروس ستانلي.

فلامنغو

على ذات الخشبة، ستتألق فرقة باشن فلامنغو، في 11 نوفمبر المقبل، في عرضها «دي لوسيا كامارون»، حيث يمثل هذا العرض تحية تقدير لأسطورة الغيتار باكو دي لوسيا، والمغني كامارون ديلا إيسلا.للبناني غي مانوكيان، بصمة خاصة في الموسيقى، فهو أحد أولئك الذين أجادوا لغة الألحان، وقدموا مزيجاً خاصاً جمع إيقاعات الشرق والغرب معاً، وها هو غي مانوكيان يعود للمرة الثالثة إلى رحاب دبي أوبرا، في 12 نوفمبر المقبل، ليحلق في فضاء الأوبرا رفقة زميله آرا ماليكيان.

وعلى حد سواء، ستكون دبي على موعد مع ناصيف زيتون، وزميله وائل كفوري في آخر أيام 2020، حيث يطل الأول على جمهوره من خشبة مسرح مركز دبي التجاري العالمي، في حين يطل الثاني على الملأ من خشبة مسرح آرينا دبي فستيفال سيتي.

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