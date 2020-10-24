شاب يحاول قتل والدته بسبب حلم

المصدر: وكالات

حاول شاب في الكويت، قتل والدته بسبب رؤيته لها في الحلم تصنع له سحراً، بمنطقة السالمية.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، تمكن رجال الأمن من السيطرة على الشاب، وإنقاذ والدته بعد توجههم إلى مكان الحادثة بناء على بلاغ ورد إليهم يفيد بوقوع جريمة شروع في القتل، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

ووفقا للتحقيقات، كسر الشاب باب الشقة وشرع بقتل والدته لمشاهدتها في الحلم تصنع له سحراً، ما دفعه لارتكاب فعلته مبرراً ذلك بأن "الساحر لا بد أن يقتل ويرجم" وفق أقواله.

وامتنعت والدة الشاب عن تسجيل قضية ضد ابنها، وأشارت إلى أنه كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول، قبل أن يتم فصله في فبراير الماضي، بسبب الإدمان.

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