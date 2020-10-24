سمير مزاحم يكسب مليوني دولار بفضل خطأ

المصدر: البيان الإلكتروني

كسب رجل في الولايات المتحدة الأمريكية مليوني دولار، بفضل شرائه بطاقة يانصيب دون أن ينتبه، معتقداً أنه بدد أمواله ليكون الحظ بجانبه ويغير حياته.

فقد اشترى سمير مزاحم (56 عاما) بطاقة يانصيب، عن طريق الخطأ ، دون أن يعلم أن هذه البطاقة ستجعله من أصحاب الملايين، وتغير حياته رأسا على عقب.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الجمعة أن مزاحم يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن، وكان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي، وفي إحدى المرات تذكر أنه اشترى بطاقة إضافية على غير العادة دون أن ينتبه.

وشعر مزاحم في البداية بالضيق، إذ اعتقد أنه بدد أمواله القليلة على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ، وفقا لسكاي نيوز.

لكن عندما عاد إلى تطبيق هاتفه في وقت لاحق، وقارن أرقام التذكرة مع الأرقام الفائزة. صعق من حجم المفاجأة حيث ربح مليوني دولار أمريكي.

وقال سمير مزاحم إنه لم يصدق أن الأمر حقيقي، واستغرق الموضوع أياما حتى استوعب عن الخطأ الذي ارتكبه أثمر عن مليوني دولار.

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