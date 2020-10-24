بعد أن اشتكاها للإعلام.. بوسي ترد على والدها: انسى أن لك بنت اسمها بوسي "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن أعيته الحيلة في محاولة التواصل مع ابنته، اشتكى محمد شعبان والد المطربة المصرية بوسي إلى إحدى الصحف المصرية الشهيرة ظلم وجور ابنته، وقال إنها لم تتواصل معه منذ 3 سنوات وحظرته على الهاتف.

وقال شعبان لـ "جريدة الأخبار" إنه يعاني من ظروف مادية صعبة في الفترة الأخيرة وتدهور في حالته الصحية، مشيرا إلى أن نجلته الفنانة بوسي كانت تتواصل معه في الماضي، لكن التواصل بينهما انقطع منذ 3 سنوات وكانت تتهرب منه.

ومن شاشة "قناة الحياة" وعبر برنامج "واحد من الناس" بث ليلة البارحة الجمعة، قال شعبان: "من قام بتربيتها هي أمها، ولكني أنا أبوها ولا يجب أن تنسى ذلك، ولم يحدث عتاب بيننا حول تقصيري في بعض الأمور".

واعترف "والد الفنانة بوسي" بتقصيره في تربيتها ولم يقم برعايتها كما يجب قائلا: "ابنتي كانت ترسل لي المال حتى انقطع هذا الأمر منذ 3 سنوات، ولا ترد على تليفوناتي".

وأوضح أن ابنته الفنانة بوسي تعامله بطريقة صعبة ولا تقف بجانبه في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه تحدث معها بأنه بحاجة إلى عملية في عينه ويحتاج إلى 10 آلاف جنيه، وكان ردها سوف أرسل لك أموال، ولكنها لم ترسل لي أي أموال، قائلا: "استلفت فلوس من الناس للعملية".

وعن توجهه للإعلام والصحافة؛ أجاب أنه يأس من عدم ردها وتهربها منه، وعندما تم نشر خبر بالصحف اتصلت به وقالت له: "انسى أن لك بنت اسمها بوسي، وقمت بشكواها إلى هاني شاكر نقيب الفنانين ولم يحدث جديد".

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