دراما تتنبأ بتداعيات «كوفيد 19» قبل 40 عاماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في عام 1982 صورت سلسلة «رجال بأمتعة سوداء» الدرامية التي عرضتها محطة «بي بي سي» البريطانية تأثيرات البطالة بعد أن فاق عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة ثلاثة ملايين. وفي ظل توقعات أسوأ تتنبأ بأن عدد العاطلين في مرحلة ما بعد «كوفيد 19» سيلامس الأربعة ملايين، يبدو الوقت مناسباً لإعادة إيفاء عمل ألان بليسدايل حقه بوجهيه الكئيب والمضحك.

صراع البطل

وقد أسر أداء برنادرد هيل المذهل في حلقة «قصة يوسر» مخيلة الأمة بعد صراع البطل المتجه إلى الجنون للاحتفاظ بأولاده الثلاثة، ومنع دار الرعاية من أخذهم بعد أن هجرته زوجته. وقد وصفت صحيفة «إندبندنت» عام 2006 الممثل الحائز جائزة «بافتا» بأنه «يصبح رجلاً أفضل كلما زاد جنوناً. إنه شخصية جذابة بشكل دراماتيكي، لكنك لن ترغب بالتواجد معها في المكان عينه».

دراما عظيمة

مما لا شك فيه أن دراما تلفزيونية عظيمة ستتمخض عن الجائحة الحالية، إلا أياً ممن يأملون بالكتابة عن الحقبة الجديدة من البطالة لا بد أن يجدوا مساراً آخر سوى العمال الصناعيين الذكور متوسطي العمر ممن اختفت وظائفهم في مطلع الثمانينيات. ويشير فيل ريموند، المنتج والكاتب التلفزيوني إلى أن الثقافة بمختلف أوجهها تظهر عن وظائف في ليفربول تتعدى الصناعة، حيث يواجه قطاع الفن حالة فناء اليوم. «لا تزال هناك قضايا شبيهة بالتي كانت تواجه يوسر، لكن الفرق بين اليوم و40 سنة مضت أن التوظيف كان يرتكز حينها على المؤسسات الكبرى كصناعة السفن والسيارات والبناء، أما اليوم فحين نتحدث عن البطالة فإن معظمها يأتي مقنّعاً أو مخفياً».

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