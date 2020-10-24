الفجيرة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

المصدر: الفجيرة - وام

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنظم إمارة الفجيرة أوبريت «تراتيل الضياء» الذي يقدم بأسلوب موسيقي غنائي وشعري خاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويشارك في الأوبريت -الذي سيعرض على عدد من شاشات التلفزيون العربية- 12 فناناً وفنانة من إمارة الفجيرة عبر فقراتٍ تتضمن الشعر والرسم والخط العربي والموسيقى وفن المالد الإماراتي.

يتضمن الأوبريت في فقرته الأولى قراءة قصيدة «في مدح رسول الله» من كلمات الشاعرة سليمة المزروعي وأداء الإعلامية فوزية أحمد، حيث يترافق مع القصيدة مشاهد رسم لوحتين بالخط العربي هما «وُلد الهدى فالكائنات ضياء» و«إنك لعلى خلق عظيم» للخطاطة فاطمة الظنحاني.

أما الفقرة الثانية فتتضمن أغنية الأوبريت «تراتيل الضياء» من كلمات الشاعر الدكتور محمد عبدالله سعيد الحمودي وتلحين الفنان علي عبيد الحفيتي بمشاركة الفنانين حميد العبدولي وهزاع الظنحاني وعلي بن ربيعة وكورال أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وتوزيع موسيقي أسامة إسماعيل. كما خصص الأوبريت عرض قصيدة شعرية «نراك بدراً» من تأليف الشاعر خالد الظنحاني، وإلقاء الإعلامي أحمد اليماحي، ويترافق مع القصيدة مشاهد رسم لوحة المسجد النبوي الشريف من قبل الفنانة آمنة جاسم. وكتب كلمات راوي الأوبريت الفنان فيصل جوادب، بينما يؤدي دور الراوي الفنان المسرحي عبدالله مسعود.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز