«الأيام الحلوة فقط» يحكي علاقات كبار الأدباء

المصدر: القاهرة - البيان

هذا الكتاب سيرة ذاتية للروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، يحكي فيها عن علاقته بعدد كبير من الأدباء الكبار من المصريين والعرب، أبرزهم القاص الكبير سعيد الكفراوي.

الكتاب الذي يصدر قريباً تحت عنوان «الأيام الحلوة فقط»، قال عنه عبد المجيد، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: (كتاب بعنوان «الأيام الحلوة فقط» وما كتبته عن الأيام الحلوة مع سعيد الكفراوي صديق العمر لا يقل عن عشر آلاف كلمة، هذا جزء صغير منها).

ومن أجواء الكتاب المقرر صدوره خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2020 «العالم واسع فسيح الأرجاء.. شعار رفعته لنفسي ولم أتخلَّ عنه ولم يخذلني».

وصدرت آخر روايات إبراهيم عبد المجيد عام 2019، بعنوان «العابرة»، حيث قدم الكاتب خلالها حكاية كاشفة وصادمة، عبر تفنيد وتأريخ المعاناة اليومية للشباب في مواجهته مع شتى أساليب القمع، وما قد يفرزه القمع الهمجي من خلق للعنف المضاد.

وقد ترجمت روايته «البلدة الأخرى» إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» إلى الإنجليزية والفرنسية، و«بيت الياسمين» إلى الفرنسية.

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