حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا‎

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مطربا المهرجانات المصريان حمو بيكا وحسن شاكوش حقيقة القبض عليهما .

ونفى حمو بيكا وحسن شاكوش، القبض عليهما من قبل شرطة المصنفات الفنية، صباح اليوم الجمعة، خلال حفل غير مرخص.

وأوضح بيكا أن الحفلة كانت في منطقة المنصورية، ولم تكن غنائية بل سهرة اعتيادية.

وأكد أنه خلال مداهمة المصنفات الفنية لم يكن على المسرح.

من جهته، ظهر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في بث مباشر على صفحته في موقع "فيسبوك" لينفي خبر القبض عليه.

وأوضح شاكوش أنه كان في حفل بفندق وسط القاهرة، وتفاجأ بأنباء تتحدث عن القبض عليه بمنطقة المنصورية مع حمو بيكا وعمر كمال.

وأضاف أنه أجرى اتصالا هاتفيا بحمو بيكا وعمر كمال ليطمئن عليهما، وأن القبض فقط كان على منظم حفل المنصورية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن المصنفات الفنية في مصر ألقت القبض على مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، أثناء غنائهما بدون تصاريح وإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزاء المتعلقة بجائحة كورونا في المنصورية.

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