القرية العالمية تطلق أغنيتها مع أحلام وريدوان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية عن إطلاق أغنيتها الخاصة التي تم إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من ألمع المواهب المحلية والعالمية، لتكون الأغنية الرسمية الخاصة بالوجهة الترفيهية على مدى مواسمها المقبلة.

رسالة للجميع

تحتفي أغنية «حلوة الحياة Together»، التي تقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، بقيم القرية العالمية ورسالتها في جمع الثقافات، وما لذلك من أثر في تحقيق للنجاحات وتخطي لجميع التحديات. تجمع الأغنية كلاً من فنانة العرب النجمة أحلام، التي أطلقت خلال مسيرتها الفنية 13 ألبوماً غنائياً حتى الآن، والنجم العالمي ريدوان، الحائز على ثلاث جوائز غرامي العالمية للموسيقى والمعروف بتعاونه مع أشهر نجوم العالم في تقديم مجموعة من أقوى الأغاني العالمية وأكثرها شهرة. وقد تم تأليف كلمات الأغنية باللغة العربية من قبل الشاعر الإماراتي أنور المشيري، بينما قام ريدوان بتأليف كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية. أما ألحان الأغنية فتم تنفيذها من قبل النجم الإماراتي فايز السعيد، وتنفيذ الأغنية وتوزيعها من قبل حسام كامل.

طرح

وتم طرح أغنية «حلوة الحياة Together» الساعة 3 من مساء أمس الخميس من خلال جميع منصات البث الرقمية والتي تضم موقع «يوتيوب» وتطبيقات «أنغامي» و«سبوتيفاي» و«ديزر» و«آي تيونز».

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