عودة لوحة كليمت المسروقة بعد 23 عاماً

المصدر: دبي - البيان

ستعود مجدداً، الشهر المقبل، لوحة الرسام النمساوي غوستاف كليمت، «صورة امرأة»، إلى صالة متحف الفن الحديث «ريتشي أودي» بإيطاليا، وذلك بعد 23 عاماً من سرقتها من المتحف الإيطالي نفسه.

وكانت اللوحة قد سرقت بتاريخ 22 فبراير 1997 من صالة المتحف في مدينة بياتشنسا الشمالية، ثم بالصدفة عثر عليها زائر يدعى بستاتي في ديسمبر الماضي، تحت لوح معدني كان قد قام بفصله عن جدار خارجي، وكان العمل الفني مخبأ في كيس ومدفوناً داخل تجويف في الجدار.

وأفاد موقع مجلة «أرت نيوزبيايبر» الفنية بأن اللوحة التي رسمها الفنان خلال الفترة (1916-1917) ستعرض وسط مساحة المتحف الرئيسية في 28 نوفمبر وذلك في خزانة محمية، بعد أن أعلن مسؤولو المعرض تأكدهم من أن اللوحة هي لوحة أصلية لكليمت تقدر قيمتها بـ 60 مليون يورو.

وتعد سرقة تلك اللوحة من أعمال السرقة الأشهر في السنوات الأخيرة، وبعد العثور عليها، توقعت التقارير أن يكون اللصوص قد أودعوا العمل في الحائط قبل أكثر من أربع سنوات، وذلل بعد استخدامهم خيط صيد في سرقتها.

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