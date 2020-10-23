«بسطة» يروج للتصميمات الخدمية الإبداعية

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تمتلك مشروعات التصميم الخدمية «أشغال مدينيّة 2020» ثقلاً نوعياً خلال أسبوع دبي للتصميم الذي يتطلع إلى دعم المواهب في قطاع التصميم، عبر طرح رؤى تستشرف المستقبل، وتراعي متطلبات التصميمات المعاصرة التي تعتمد الابتكار القائم على التوثيق والأبحاث، ومن أهمها مشروع «بسطة» للمصممة الإماراتية ريما المهيري والمصممة السعودية لجين العتيق، الذي يقدم مفهوماً جديداً لمنافذ البيع الخارجية، ويتميز بتصميمه الفريد والمستدام والمتعدّد الوظائف، وذلك بدعم من مبادرة تحت رعاية مجموعة «أ.ر.م. القابضة» بالشراكة مع «آرت دبي».

تنمية مستدامة

في السياق، يؤكد محمد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م. القابضة» أن المشروعات الحيوية في قطاع التصميم أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية تحقق رؤية إمارة دبي ثقافية، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحراك الاقتصادي والثقافي وتأثيراته الإنسانية وانعكاسها على الأفراد والمجتمع. من الدور التفاعلي للمشروعات والمواهب الناشئة في تقـــديم تصاميم إبداعية وخدمية. ومثال ذلك معرض الخريجين العالمي بنسخته السادسة، الـــــذي شهد ارتفاعاً في المشاركة بنـسـبة 30 % مقارنة بنسخة العام السابق، من نخبة من المؤسسات الرائدة على غرار هارفارد؛ ومعهد ماساتشوستس للتقنية؛ وإمبريال كوليدج، إلى الجامعات في البلدان النامية، مع ممثلين من إندونيسيا والسلفادور وسلطنة عمان للمرة الأولى، بما يجعل نسخة هذا العام من المعرض الأكثر تنوعاً في تاريخه. والآن مشروع «بسطة» وهو مشروع إبداعي لمفهوم جديد لمنافذ البيع الخارجية ويتميز بتكيفه مع محيطه، وفعال من حيث الكلفة، ويستخدم مواد مستدامة ويسمح بالتخزين السهل، وهو للمصممتين ريما المهيري ولجين العتيق.

ريادة الأعمال

ويضيف الشحي: الازدهار في المجتمعات المعاصرة معطوف على الاستثمار في موارده البشرية والفكرية يتماشى دعمنا للمساعي الاجتماعية والإبداعية وريادة الأعمال، ومثال ذلك مبادرة «أشغال مدينيّة» المسابقة السنوية التي يديرها وينظمها أسبوع دبي للتصميم، ويتمّ خلالها دعوة المبدعين إلى تقديم حلول مبتكرة لتصميم منافذ بيع خارجية وتطويرها لصالح المجتمع المحلي في الإمارات، وفاز بها هذا العام مشروع «بسطة»، للمصممة الإماراتية ريما المهيري والمصممة السعودية لجين العتيق، وقد امتاز بفرادة التصميم وتعدّد الوظائف، وسيتم تصنيعه بالكامل محلياً وبتمويل من «أ.ر.م. القابضة»، التي منحت المشروع جائزة قدرها 100 ألف درهم.

كشك نموذجي

وتوضح المصممة والمهندسة المعمارية ريما المهيري أن مشروع «بسطة» مستوحى من الأسواق المجتمعية التقليدية لتصميم منفذ بيع خارجي أو كشك نموذجي يمكن استعماله بشكل فردي أو ضمن طاقم منسجم الأجزاء يضم متاجر ومعارض ومساحات لورش الأعمال، ليتكيف بذلك مع احتياجات تجار البيع بالتجزئة ويسمح لهم بعرض منتجاتهم بشكل فاعل وسهل، وتركز فكرة التصميم على قابلية التعديل للرفوف والمساحات، وفقاً لحاجة العميل ومتطلبات البضائع والمعروضات.

أسواق الخليج

وفيما يتعلق بشمولية المشروع الذي يراعي مفهوم الاستدامة، وكذلك التصميم المعاصر تقول المصممة والمهندسة المعمارية السعودية لجين العتيق، إن «بسطة» يستخدم مواد مستدامة في جميع تفاصيله وأجزائه المعدنية والبلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، والتي تركز على خبرتنا في ابتكار وتصاميم مشروعات خدمية أخرى إلى جانب استنادنا إلى تطوير فكرة البسطة التي كانت تشتهر بها أسواق الخليج، وابتكار منافذ للبيع أو العرض تتناول التصميم المعياري والإسكان ميسور الكلفة وصنع الأماكن الإبداعية.

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