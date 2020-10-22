براءة رجل الأعمال المصري صلاح دياب

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنح مستأنف البساتين، بجلستها اليوم، ببراءة رجل الأعمال المهندس صلاح دياب.

واستمعت هيئة المحكمة، وفقاً لما نشره موقع "المصري اليوم"، إلى المرافعة التي بدأها المستشار حسن عبد الفتاح علام، محامي دياب، والتي دفع فيها بانقطاع صلة موكله بالمخالفة موضوع المحضر، لكونه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة لابوار، مالكة المصنع موضوع السور محل المخالفة منذ عام 2013، طبقاً لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة.

كانت النيابة المختصة جنح غرب أمرت، في وقت سابق، بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة التحقيقات في تلك القضية بكفالة 20 ألف جنيه، التي أشارت إلى تحرير محضر من حي البساتين تضمن قيامه ببناء سور دون ترخيص.

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