رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة إصابة والدها بألزهايمر قبل وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

حسمت الفنانة رانيا محمود ياسين الجدل المثار حول إصابة والدها بمرض ألزهايمر قبل وفاته، موضحةً حقيقة عدم تمكن الفنان الراحل من معرفة زملائه الفنانين خلال مرضه.

وقالت رانيا، خلال ردها على إحدى المتابعات عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "أبويا كان عنده درجة خفيفة من ألزهايمر، بمعنى أنه كان عنده ضعف في الذاكرة القريبة، لأنه لآخر لحظة فاكرنا كلنا، عارف هو مين، بيعرب الكلمة.. لو سمعها غلط يقول الصح بتاعها.. الناس كانت فاهمة إن المرض متمكن منه وإنه مش عارف حد، وده مش حقيقي خالص.. والمرض عمره ما كان عيب ولا حرام".

كان الفنان محمود ياسين قد توفي في 14 أكتوبر، وأقيمت الجنازة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتقديم المواساة لأسرة الراحل.

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