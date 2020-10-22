محمود الليثي يتعافى من كورونا ويبحث عن صاحب الموقف الإنساني تجاهه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري محمود الليثي تعافيه هو وأسرته من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد نحو 10 أيام من إعلان إصابته.

وقال الليثي، خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "إحنا الحمد لله بكامل صحتنا وعدينا المرض بسلام.. شكراً لكل من دعا لنا وسأل عنا الفترة الماضية".

واعتذر الفنان عن عدم تمكنه من الرد على كثير من الرسائل التي وصلت إليه خلال الأيام الماضية.

وأكد أن هذه المحنة غيّرت فيه الكثير من الأشياء، وجعلته يفهم أن هناك أموراً أخرى لا يمكن تعوضيها مثل المحبة والناس، مشيراً إلى أن كورونا مرض شرس وتختلف أعراضه من شخص إلى آخر.

وذكر الليثي موقفاً طيباً حدث معه إبّان فترة مرضه، إذ كان أحد الأشخاص يضع صندوقاً من العصائر والفاكهة أمام منزله يومياً، ولا يعرف من يرسله إليه، وليس من أقاربه أو أصدقائه، قائلاً: "الأمر د فرق معايا كتير جداً وحسّن نفسيتي، وأتمنى أعرف مين الشخص ده".

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