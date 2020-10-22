نجم مصري ينجو من الموت بأعجوبة في حادث خطير بأمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الفنان المصري محمد كريم لحادث سير خطير أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه "نجا من الموت بأعجوبة".

وكتب الفنان المصري على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس: "قدر الله وما شاء فعل... أنا عملت حادثة بالسيارة هنا في كاليفورنيا، كنت مسافراً على طريق سيئ جبلي باتجاهين".

وتابع: "أنا في المستشفى حالياً ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيا.. دعواتكم".

قدر الله وما شاء فعل

انا عملت حادثه بالعربيه هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سئ جبلي واتجاهين انا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني و يقومني من هنا علي خير

انا بحمد ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه

دعواتكم 🙏🏼 🙏🏼 pic.twitter.com/E0BEBtRL9d — MOHAMED KARIM (@mokarimstar) October 21, 2020

وتحدث الفنان محمد كريم عن الظروف التي مر بها في الفترة الأخيرة خلال وجوده في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال مازحا: "أنا مش عارف 2020 عاوزة إيه وأخرتها إيه؟".

وأوضح كريم: "كيف تسبب وباء فيروس كورونا المستجد في توقف تحضيرات تصوير فيلمه الجديد وتوقف العمل في هوليوود، بعد عودته من العروض الخاصة لفيلم "A Score to Settle"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى قوله إن "شركات التأمين وضعت قيودا على سير العمل"، مضيفا: "استئناف التصوير في وقت قريب كان واردا".

وأمضى كريم فترة الحجر الصحي هناك، مضيفا: "بعدها كل هوليوود اتقفلت لأن شركات التأمين لازم تأمن على كل الممثلين".

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