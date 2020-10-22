فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن بصور طريفة

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت بعض الفتيات في مدينة يوجنو-ساخالينسك الروسية لفت الأنظار لمشكلة تجمع المياه في بعض شوارع المدينة بنشر صورهن على ألواح التزلج المائية في الشوارع، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وكتب حساب " Ya_luzha_u_doma" على "إنستغرام" الذي نشر إحدى الصور "نحن نعمل بنشاط على تطوير السياحة في منطقتنا واستثمار الأموال في هذا القطاع.. لكننا نحناج لشيء فريد لاجتذاب السائح.. ولدينا مثل هذا المكان في مدينتا.. كيف ستجد فرصة لركوب ألواح التزلج المائية والتقاط صور رائعة للمدينة لولا بركة الماء الموجودة بالقرب من البناء 111-B في شارع أوكراينسكايا؟".

وبحسب بعض وسائل الإعلام فإن البركة التي ظهرت في الصور التي انتشرت مؤخرا هي ثاني بركة ملفتة للنظر في شوارع مدينة يوجنو-ساخالينسك، وأوائل سبتمبر الفائت نشر أحد الحسابات على "إنستغرام" صورا لبركة شارع Tikhookeanskaya بالمدينة تفاعل معها نحو 14 ألف شخص.

وقد أشارت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس بلدية المدينة إلى "أن مشكلة بركة المياه في شارع Tikhookeanskaya معروفة منذ مدة ويراقب الخبراء وضعها باستمرار لمعالجتها.. لدينا خطة لترميم الفناء المقابل للبناء الذي توجد قربه البركة، وهناك جدول زمني نلتزم به لعمليات الترميم، والبركة الموجودة في شارع أوكراينسكايا ستعالج مشكلتها أيضا وفق الجدول الزمني الرسمي، كما سيتم ترميم وتجديد 20 فناء يطل على 54 بناء في المدينة".

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