بالفيديو.. "مصطفى يا مصطفى" بالياباني

المصدر: البيان الإلكتروني

"مصطفى يا مصطفى".. أغنية مصرية متعددة اللغات، تتكون كلماتها من الفرنسية والعربية المصرية والإيطالية.

كما ظهرت الأغنية بلغات أخرى كالتركية واليونانية واللغة الصربية، وحظيت بشعبية كبيرة في تلك الدول. كما صدر منها نسخة اللغة الهندية في الموسيقى التصويرية لفيلم هندي.

لحن هذه الأغنية مقتبس من الموسيقى اليونانية. وقد كانت شائعة وشعبية جداً في الخمسينيات وأوائل عقد الستينيات من القرن العشرين، وقد أعيد إحياء شعبيتها مع الإصدارات الحديثة من الأغنية.

آخر المولعين بهذه الأغنية العالمية، اليابانيون، حيث نشر موقع (اليابان بالعربي) فيديو لفرقة يابانية لم يسمها تصدح بهذه الأغنية.

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