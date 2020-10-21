راشد الماجد يغني «شيخة الزينات»

المصدر: دبي - البيان

أهدى الشاعر علي الخوار قصيدة تغنى بها راشد الماجد إلى سمو الشيخة شيخة بنت زايد آل نهيان، صدرها بأبيات للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقول:

مرحبا يا حَي فضل الله

حَي من تزهي به اوطاني

الغضي لى له قدر والله

احترام.. وياهٍ.. وشاني

وكأن الشاعر علي الخوار يود أن يرسل رسالة من خلال هذه الأبيات إلى سمو الشيخة شيخة، ويقول لها: إن المغفور له الشيخ زايد، يقصدك في هذه الأبيات، فأنتِ من يزهو بها الوطن، وأنتِ من له القدر الكبير والجاه الجليل والاحترام والشأن، وهي فكرة جميلة في اختيارها، فسمو الشيخة شيخة، نهلت من المغفور له الشيخ زايد، كل المعاني الجميلة والأوصاف النيّرة وطيبة القلب التي لا تضاهيها طيبة، وهي من درست في مدرسة زايد، وتطبعت بأطباعه، وهنا يقول علي الخوار:

بنت زايد.. ضَيه.. وظِله

هيبته.. وفواده الحاني

يالجَمال اللي لبس حِله

من معاني شيخنا الباني

ومن حق ابن الوطن وشاعر الوطن علي الخوار أن يتباهى ويفتخر بابنة وطنه سمو الشيخة شيخة بنت زايد، ويصفها بأجمل المعاني، فهي كريمة مؤسس الإمارات، وكريمة صاحب الفضل الكبير الذي غمر شعب الإمارات.

ولكي تزداد هذه القصيدة جمالاً كان لا بد من اختيار صوت الفنان راشد الماجد الذي أضاء حروفها بعذوبة صوته، فكان لاختيار صوت راشد الماجد بعد آخر أضفى للقصيدة رونقاً خاصاً ومميزاً، ولألحان الملحن المميز عبد الله المعمري أيضاً إضافة خاصة، وتم اختيار اسم «شيخة الزينات» ليكون عنوان هذه الأغنية، فبالتأكيد أن سمو الشيخة شيخة «شيخة الزينات» اسماً ووصفاً.

وتحرص شركة الخوار للإنتاج الفني بإدارة علاء فياض، على تقديم المميز والأصيل في عالم الأغنية الخليجية والعربية، وأغنية «شيخة الزينات» من كلمات وإشراف شاعر الوطن علي الخوار وألحان عبد الله المعمري وتوزيع محمد صالح وغناء سندباد الأغنية الخليجية الفنان راشد الماجد، ومكساج المهندس حسين بركات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز