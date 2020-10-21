أيوانيس بوتاموسيس يرسل ألحان البيانو عبر جامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن تقديم العرض المجاني الافتراضي «مقطوعة موسيقية على البيانو مع العازف أيوانيس بوتاموسيس»، كجزء من سلسلة العروض الموسيقية لموسم 2020 – 2021، الذي يقدمه برنامج الموسيقى الخاص بجامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مركز الفنون في الجامعة، وذلك يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، الساعة 7:30 مساءً، على الصفحة الرسمية للجامعة، ومركز الفنون على فيسبوك.

وسيعزف عملاق البيانو الجديد أيوانيس بوتاموسيس، والذي يعمل أيضاً كمدرس مساعد للموسيقى بالجامعة، مجموعة مختارة من الموسيقى الكلاسيكية لكلود ديبوسي وفرانز ليزت، في عرض افتراضي حي، وسيفتتح الأداء بأحدث آلة موسيقية في الجامعة، وهي بيانو مصنوع يدوياً من شتينواي وأولاده.

ويأتي عرض مقطوعة موسيقية على البيانو مع العازف أيوانيس بوتاموسيس، كجزء من البرمجة المستمرة لبرنامج الموسيقى الخاص بجامعة نيويورك أبوظبي، والذي يهدف إلى توحيد الطلاب والجماهير بعروض موسيقية خاصة من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

ويُعدّ أيوانيس بوتاموسيس، من أبرز العازفين في العالم، حيث يتميز بأداء ساحر مفعم بالشغف. كما يشتهر بتقديم أعمال موسيقية ذات لمسة فنية آسرة، تحفل بالاستعارات والتعابير الشعرية المرهفة، ونجح بوتاموسيس من خلال أدائه الاستثنائي في ترسيخ مكانته العالمية، والوجود ضمن أبرز الفعاليات الفنية الدولية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وقال ثاديوس ستيجال مدرس الموسيقى والمنتج في جامعة نيويورك أبوظبي: «نحن متحمسون للغاية لافتتاح موسم 2020-2021، مع مقطوعة موسيقية على البيانو مع العازف أيوانيس بوتاموسيس، حيث يسلط هذا العرض الضوء على المقطوعات الرائعة التي يؤديها عضو هيئة التدريس الموهوب أيوانيس بوتاموسيس بشغف».

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