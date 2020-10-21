زوبعة بحرية تثير فزع اللبنانيين في محيط مرفأ بيروت "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكد مرفأ بيروت ينسى التفجير الضخم الذي حل به قبل فترة قصيرة من الزمن، حتى ظهر فيه اليوم ما يعرف بـ "الزوبعة البحرية" أو "شاروق البحر" كما يحلو للبعض تسميته.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو تظهر زوبعة هوائية أو ما يعرف بـ«التنين الهوائي أو البحري» عند شاطئ المرفأ، ما لبث أن انتقل إلى اليابسة وأرض المرفأ، ليملئ المكان بالغبار الكثيف مع بعض النفايات والأرواق والأكياس الفارغة.

يذكر أن مدينة بيروت شهدت اليوم تساقطاً متقطعاً للأمطار مع تقلبات في الطقس منذ الصباح الباكر.

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