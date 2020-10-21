بالصور.. بدء العمل في أطول نفق مغمور في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

بدأت شركة «فيميرن ايه/ إس» الدنماركية العمل في مشروع لبناء أطول نفق مغمور في العالم، وهو «فيمارنبيلت» الذي سيربط بين الدنمرك وألمانيا أسفل بحر البلطيق، حيث يبلغ انحدار النفق 40 متراً تحت سطح البحر.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن»، استغرق التخطيط لبناء النفق ما يزيد على عقد كامل، فيما من المنتظر أن يستغرق إنشاؤه 9 سنوات، إذ من المقرر افتتاحه في عام 2029.

ويعد النفق، الذي سيبلغ طوله 18 كيلومتراً، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في أوروبا، حيث تزيد ميزانية عملية بنائه على 7 مليارات يورو، أي 8.2 مليارات دولار.

كما سيكون أيضاً بمثابة أطول نفق طريق وسكة حديد مشتركة في أي مكان بالعالم، وسيتألف من طريق سريع بمسارين، يفصل بينهما ممر خدمة، واثنان من خطوط السكك الحديدية الكهربائية.

وقال جينس أوليه كاسلوند، وهو المدير الفني لدى الشركة: «تستغرق الرحلة بالقطار من كوبنهاغن إلى هامبورغ حالياً أربع ساعات ونصف. ولكن بعد افتتاح النفق، ستستغرق الرحلة نفسها ساعتين ونصف».

وأضاف: «يسافر الكثير من الناس اليوم بين المدينتين عبر الطائرات، ولكن في المستقبل سيكون من الأفضل ركوب القطار فقط».

ومن المنتظَر أن يكون للنفق تأثير إيجابي في سيارات الشحن والقطارات، لأنه سيخلق طريقاً برياً بين السويد وأوروبا الوسطى، بحيث يكون أقصر بمسافة 160 كيلومتراً مما هو عليه اليوم.

ويعود تاريخ مشروع النفق إلى عام 2008، عندما وقعت ألمانيا والدنمارك اتفاقية لبناء النفق. ولكن، استغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن لإقرار التشريع اللازم من قبل البلدين، وإجراء دراسات عن الآثار البيئية، وغيرها.

وبينما اكتملت العملية على الجانب الدنماركي، كان عدد من شركات العبارات والمجموعات البيئية والبلديات المحلية ضد الموافقة على المشروع، بسبب مزاعم المنافسة غير العادلة، والمخاوف البيئية، والضوضاء.

ومن المتوقع صدور حكم أولي قبل نهاية العام، وبرغم عدم القدرة على إيقاف المشروع أو تعديله بشكل كبير، فإنه قد يتطلب المزيد من الدراسات حول تأثيره، قبل بدء عملية البناء في ألمانيا.

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