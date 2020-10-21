ممثل مصري يسخر من إذاعة القرآن الكريم

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، ممثل "ستاند أب كوميدي"، الذي انتشر له مقطع فيديو من إحدى الحفلات وهو يسخر من المذيعين في إذاعة القرآن الكريم المصرية، مطالبين بمعاقبته.

واندلعت أزمة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي كان بطلها مقدم المحتوى محمد أشرف، الذى لاقى هجوما كبيرا واتهمه البعض بالتنمر على مذيعي إذاعة القرآن الكريم، والاستهزاء بالدين، بعد انتشار مقطع فيديو يسخر فيه من مقدمى برامج إذاعة القرآن الكريم، الأمر الذى أثار حالة غضب شديدة بين عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

وبعد انتشار الفيديو انطلقت حملة على السوشيال ميديا بعنوان #ادعم_اذاعه_القرآن_الكريم، وهو الهاشتاج الذى تصدر التريندات فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث عبر مغردون من خلاله دعمهم لإذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها.

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