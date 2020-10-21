مصر..استبعاد حسن شاكوش من عضوية الموسيقيين لعدم إجادته القراءة والكتابة

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت لجنة الاختبارات التابعة لنقابة المهن الموسيقية في مصر استبعاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد تقدمه لاختبارات طلب العضوية في النقابة صباح يوم الثلاثاء.

وقال مصدر من داخل النقابة إن السبب الرئيسي وراء استبعاد شاكوش هو عدم إجادته القراءة والكتابة وليس صوته، كما أنه لم يقدم شهادة مؤهله التعليمي، وفقا لسائل إعلام مصرية.

وكانت لجنة الاختبارات بنقابة المهن الموسيقية قررت استبعاد مطربي المهرجانات كزبرة وحنجرة من إجراء اختبار الأصوات الجديدة يوم الثلاثاء، لعدم استكمال أوراقهما ووجود مشكلة في مستخرج الجامعة.

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