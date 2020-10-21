(فيديو) "الدنيا حلوة".. أغنية سودانية على أنغام "الطمبور" تكتسح منصات التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

نال أداء طفلات يرددن أغنية سودانية على أنغام الطمبور مع المطرب الشاب "علي ساجوري" إعجابا كبيرا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع الذي عليه لوقو "سودان يوتيوب" ثلاث طفلات جميلات يرددن أغنية "الدنيا حلوة" على أنغام الطمبور، داخل سيارة خاصة، حصدن عددا كبيرا من الإعجاب، وفق صحيفة "السوداني".

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